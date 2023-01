"Les attitudes des salariés à l’égard des syndicats […] sont plutôt positives", même si le phénomène décline non pas en raison d'une hausse de l’hostilité, mais à cause du développement d’une forme d’apathie à l’égard du mouvement syndical, note l’universitaire Tristan Haute, dans une étude publiée en décembre 2022 dans la revue de la Dares. Et de noter que cela fait écho à une "auto-exclusion croissante, depuis plus d’une décennie, de toutes les formes collectives de participation au travail".