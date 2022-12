Le groupe Agrica vient d’obtenir l’agrément de l’ACPR pour la création du Fonds de retraite professionnel supplémentaire (FRPS) CCPMA Retraite supplémentaire, effectif depuis sa parution au Journal officiel le 15 décembre 2022. Les contrats PER CCPMA multisupports et CCPMA Retraite sont donc transférés et désormais assurés par cette nouvelle entité.