Répondre à la demande des agents et des élus qui sont rarement formés à la complexité des enjeux actuels ; les outiller avec des méthodes permettant d’apporter des réponses innovantes qui entraînent les administrés : c’est l’objectif du "master of advanced studies transitions et innovations dans les territoires en Europe" que le collège européen de Cluny ouvre en novembre 2022. La formation, imaginée avec l’université de Bologne, est délivrée par des enseignants-chercheurs, des professionnels et des élus.