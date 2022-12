La CFTC devient la première organisation syndicale de Clermont Auvergne Métropole avec 29,99 % des suffrages exprimés et trois sièges au comité social territorial (contre 24 % et deux sièges en 2018). La CFDT gagne la deuxième place et conserve ses deux sièges avec 26,10 % des voix (contre 22,79 % en 2018). Majoritaire en 2018, la CGT conserve ses deux sièges, mais recule en troisième position. La FSU remporte un seul siège, contre deux en 2018 (18,01 % en 2022). Le taux de participation chute de sept points à 51,95 %.À Saint-Étienne Métropole, la CFDT conserve ses trois sièges (37,81 %), suivie par la CGT, qui n’obtient qu’un siège (contre deux en 2018). La CFTC (15,04 %), l’Unsa (14,01 %) et FO (13,14 %) obtiennent chacune un siège. La participation est en baisse avec un taux de 50,64 % (62 % en 2018). À noter que le CST compte totalise sept sièges contre six pour le CT en 2018.