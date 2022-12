Élections professionnelles 2022 : l’Unsa reste majoritaire en Auvergne-Rhône-Alpes

En Auvergne-Rhône-Alpes, l’Unsa reste le syndicat majoritaire au comité social territorial à l’issue des élections professionnelles de décembre 2022. Elle n’obtient cependant que quatre sièges, contre cinq en 2018, et perd quatre points dans les suffrages : 23,60 % contre 27,40 % il y a quatre ans. La CGT progresse de deux points avec 22,60 % des voix et passe de 3 à 4 sièges, conservant ainsi sa deuxième place. La CFDT conserve ses trois sièges et enregistre une hausse des suffrages obtenus avec 22,50 % contre 20,40 % en 2018. FSU garde ses deux sièges (12,60 % contre 14,10 en 2018), suivi par FO et SUD (un siège pour chacun des syndicats). La participation reste stable avec 46,3 % des voix.