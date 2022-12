La CGT confirme sa position de premier syndicat représentatif des agents de l’Eurométropole de Strasbourg (ville et métropole), à l’issue des élections professionnelles de décembre 2022, avec quatre sièges au comité social territorial et 36,73 % des voix (contre 35,33 % au comité technique en 2018). La CFDT obtient trois sièges (27,16 %) – soit un de moins qu’au dernier scrutin, où elle avait passé le seuil des 30 % –, et devance, comme en 2018, les syndicats FA-FPT et SPT 67 (Syndicat des personnels territoriaux du Bas-Rhin) : tous deux décrochent chacun un siège, faisant de nouveau quasiment jeu égal lors de ce scrutin (avec respectivement 10,96 % et 10,65 %). FO, Unsa et SUD, qui ont présenté une liste commune, obtiennent de leur côté le dixième élu (avec 11,75 % des voix). La participation à ces élections professionnelles connaît une légère hausse, passant de 41,1 % à 43,82 %.