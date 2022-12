Élections professionnelles : FO conforte sa première place au comité technique de Grand Est, avec un tiers des sièges

À la suite des élections professionnelles du 6 décembre 2018 dans la fonction publique, FO demeure la première organisation syndicale au comité technique de la région Grand Est avec 29,49 % des suffrages exprimés, d’après les chiffres transmis par la collectivité. Elle obtient cinq sièges (sur 15), soit un de plus qu’aux élections professionnelles de 2016 (elle avait alors recueilli 23,47 % des suffrages). FO devance la CGT, qui se maintient avec quatre sièges (22,05 % des suffrages), et la CFTC (trois sièges et 21,07 % des suffrages exprimés). Enfin, trois autres organisations obtiennent chacune un siège : la FSU, la CFDT et l’Unsa. La participation s’est élevée à près de 56,5 %, en légère baisse par rapport aux dernières élections (57,95 %).