La CGT passe devant la CFDT, avec sept sièges contre six, au sein du comité social territorial commun de la ville d’Amiens et d’Amiens Métropole, lors des élections professionnelles de décembre 2022. En 2018, les deux syndicats avaient fait jeu égal, avec six sièges chacun au comité technique. Deux autres syndicats remportent chacun un siège cette année : Métropole Sud et FO. La CFTC est en recul et n’a pas de titulaire. La FA-FPT n’est pas représentée pour ce scrutin, contrairement à 2018. Le taux de participation s’établit à 34,59 % soit onze points de moins qu’il y a quatre ans.SyndicatNombre de voixPourcentageNombre de siègesCGT52442,33 %7CFDT44335,78 %6Métropole Sud14111,39 %1FO756,06 %1CFTC554,44 %0