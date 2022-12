La ministre de l’ESR Sylvie Retailleau et le ministre délégué chargé des Outre-mer, Jean-François Carenco, annoncent, jeudi 15 décembre 2022, en lien avec Bruno Bonnell, SGPI, le lancement d’un PPR (programme prioritaire de recherche) doté de 15 M€ sur les enjeux environnementaux spécifiques aux territoires d’Outre-Mer. Piloté par l’IRD, ce projet doit "construire des réponses adaptées aux interactions entre activités humaines, biodiversité et climat, spécifiques aux territoires d’Outre-mer". Il est "complémentaire aux programmes déjà lancés sur les enjeux environnementaux et planétaires".