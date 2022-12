Nathalie Albert-Moretti, rectrice de région académique Bourgogne-Franche-Comté, signe mercredi 14 décembre avec les procureurs de la République de Dijon et de Besançon une convention de partenariat pour prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans l’enseignement supérieur et la recherche. L’objectif : renforcer leurs liens de coopération et permettre une meilleure coordination entre la procédure pénale et la procédure disciplinaire (qui peut être engagée en l’absence ou sans attendre d’éventuelles poursuites pénales).