"Il faut que l’on se mobilise tous et qu’on se réveille maintenant !", alerte la fédération professionnelle Syntec-Ingérierie sur la pénurie du vivier des ingénieurs en France. Pour former plus de professionnels du secteur, elle proposera, à la rentrée 2023, une nouvelle formation post-bac en apprentissage, explique-t-elle lors d’un entretien avec AEF info le 16 décembre 2022. La fédération veut travailler avec des écoles d’ingénieurs pour construire le parcours pédagogique : "là où c’est révolutionnaire, c’est que les étudiants bénéficieront d’une formation en apprentissage, avec au moins 70 % de leur temps passé en entreprise", met en avant Frédéric Grard, vice-président de Syntec-Ingénierie en charge de l’industrie. L’objectif "absolu" est de garder les jeunes dans les entreprises, soit directement à l’issue du bachelor, soit dans la continuité de leur poursuite d’études.