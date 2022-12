Retrouvez en bref quelques informations récentes intéressant la protection sociale :La CSMF salue la teneur globale des débats lors de la deuxième plénière des négociations de la convention médicale tenue le 15 décembre ;Les premières propositions de la Cnam pour encourager les jeunes thésés à s’installer rapidement satisfont Reagjir ;La valorisation de la fonction de maître de stage universitaire est approuvée par l’Anemf ;La simplification administrative, pas qu’une question de certificat pour la pratique sportive ;Forte inflation chez les prestataires santé à domicile ;Les centres de santé revendiquent aussi le complément de traitement indiciaire ;La Cnav signe une convention-cadre sur la santé mentale avec les gerontopôles ;BPI France et Paris santé Campus lancent un nouveau programme de soutien aux start-up e-santé ;Nathalie Smirnov, nouvelle directrice générale de la Croix Rouge française ;CNR Santé Île-de-France : 12 actions priorisées sur 128 propositions ;CNR Santé et Bien vieillir : la FHF appelle à concrétiser rapidement les transformations envisagées ;Six nouvelles applications entrent en service sur le catalogue de Mon Espace Santé ;RSA : ATD Quart-Monde appelle à concevoir l’accompagnement comme un droit, pas une obligation.