La région Hauts-de-France souhaite maintenir au-dessus de 10 % son taux d’emploi d’agents en situation de handicap d'ici 2024. Cet engagement figure dans la convention signée le 8 décembre 2022 avec le FIPHFP. Pour "poursuivre et pérenniser une politique handicap forte, structurée et lisible", la collectivité territoriale prévoit de consacrer un budget global de 3,1 millions d’euros (dont 1 million d’euros apportés par le FIPHFP). Ces fonds seront consacrés au recrutement, d’apprentis notamment, et au maintien dans l’emploi des agents déjà présents.