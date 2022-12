L’hydrogène, la géothermie, l’hydroélectricité, le biogaz et même l’énergie "osmotique" : après avoir concentré leurs discussions sur le solaire et l’éolien, les députés ont consacré, ce jeudi 15 décembre, leurs débats à d’autres énergies renouvelables, dans le cadre de leur examen du projet de loi d’accélération. Ils ont également adopté l’article 17 relatif aux PPA et soutenu la proposition du gouvernement de créer des médiateurs des énergies renouvelables. Ils poursuivent ce soir leur examen, qui devrait s’achever d’ici à vendredi.