Mairead McGuinness, commissaire européenne aux services financiers, a annoncé "une évaluation complète de la mise en œuvre de SFDR" lors d’une intervention au Parlement européen le 5 décembre dernier. Assurant tenir compte des inquiétudes du secteur, elle a de fait ouvert la porte à une possible révision de ce règlement et détaillé les étapes à venir. Durant cette intervention, elle a également mis l’accent sur la facilité d’utilisation de la taxonomie et la nécessité de fixer des règles pour la notation ESG.