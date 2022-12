Une deuxième réunion plénière entre les six syndicats de médecins libéraux et l'Assurance maladie s'est tenue à la Cnam ce jeudi 15 décembre 2022. La prochaine multilatérale se tiendra dans le courant de la semaine du 20 février 2023, peu de temps avant la date envisagée pour la signature d'une nouvelle convention (lire sur AEF info). Par rapport au déroulé initial, les rencontres bilatérales entre la caisse et chacun des syndicats médicaux seront plus fréquentes ; dès la semaine du 9 janvier, puis au cours de celles du 30 janvier et du 13 février.