Le télétravail, dans la durée, "va modifier en profondeur les conditions de travail des cadres et des professions intermédiaires". Sophie Binet, la secrétaire générale de l’Ugict-CGT, en est convaincue. C’est pour analyser cette transformation que la fédération des ingénieurs et cadres lance, le 15 décembre 2022, un "observatoire du télétravail", chargé de réaliser une enquête annuelle auprès d’un large échantillon de travailleurs. Doté d’un comité scientifique, l’observatoire se veut aussi "un lieu d’échanges et de confrontation de points de vue" entre chercheurs et syndicalistes.