Environ 94 % des bacheliers généraux et 80 % des bacheliers technologiques continuent leurs études après le bac. Si ce ratio demeure peu ou prou le même depuis 2011, le taux de poursuite dans le supérieur des bacheliers professionnels a, lui, fortement augmenté. Il passe en effet de 34 % à 46 %, soit un bond de 12 points. Ces bacheliers ont surtout opté pour le BTS, où ils sont 38 % à s'être inscrits en 2021. Retrouvez le détail de la poursuite d’études, par type de bac, filière de formation et par académie, entre 2011 et 2021.