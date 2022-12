Depuis la pandémie de Covid, "le processus de transformation des directions de la sécurité-sûreté semble s’être accéléré", selon le directeur associé du cabinet de conseil en ressources humaines Arthur Hunt, Yann de Kersauson. Au colloque du CDSE, jeudi 15 décembre 2022, le chasseur de têtes observe que de plus en plus d’entreprises sont à la recherche d’experts dans les métiers de la filière cyber, secteur pourtant "en extrême tension, avec 17 000 postes à pourvoir". Et si autrefois les profils d’anciens policiers et gendarmes étaient privilégiés, exercer ce type de poste n’est plus un prérequis.