Jean-Charles Pietrera remplace Claude Valade à la présidence de Logirem, ESH filiale des Caisses d’Épargne (Groupe BPCE), membre du Groupe Habitat en Région basée à Marseille. Membre du directoire de la Caisse d’Épargne CEPAC en charge du pôle Finances et opérations depuis 2018, il a exercé plusieurs métiers liés à la banque, aux finances et aux risques, dans plusieurs établissements du Groupe BPCE. Il préside aussi l’ESH Famille et Provence, membre de la SAC Habitat en Région Sud-Est.