"La régionalisation [de France Travail] permettrait une organisation efficace, à l’instar des organisations agiles et décentralisées ayant fait leurs preuves chez nos voisins européens", considère Régions de France, dans un document produit dans le cadre de la concertation autour de la création du futur opérateur annoncée pour début 2024. Ces discussions ont été prolongées jusqu’à janvier prochain. Les régions veulent voir confortées leurs compétences en matière de formation et d’orientation professionnelles et demandent une gouvernance réellement quadripartite pour France Travail.