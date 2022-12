Les négociations sur la biodiversité sont entrées dans une nouvelle phase le 15 décembre, avec la désignation de trois paires de ministres facilitateurs. D’ici au 17 décembre, ils vont conduire des consultations sur trois points clés : restauration et protection de la biodiversité, partage des bénéfices issus de l’information de séquençage numérique des ressources génétiques et mobilisation des ressources. En parallèle, les lignes semblent évoluer sur les financements, alors que cinq pays, dont le Japon et l’Australie, ont annoncé de nouvelles contributions.