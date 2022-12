Une étude réalisée par l’institut BVA pour le think tank de la mutuelle Interiale et le Cevipof met en avant la "confiance" des 16-24 ans en la police nationale. Le Continuum Lab a souhaité documenter l’état des relations police-population auprès de ce public et l’attractivité des métiers de la sécurité et de la justice. Les policiers nationaux sont vus comme des personnels "dévoués", "accessibles" malgré un manque de moyens et des difficultés reconnues dans leurs rapports avec les jeunes. L’étude révèle la différence d’attractivité des métiers de la sécurité publique, privée et de la justice.