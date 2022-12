La RATP a ouvert, jeudi 15 décembre 2022, la quatrième édition de son accélérateur de start-up. Quatre thématiques ont été identifiées, dans lesquelles les candidats peuvent postuler jusqu’au 3 mars : "sobriété énergétique et développement durable" (contribuer à réduire les dépenses énergétiques de l’entreprise et son impact carbone), "les nouvelles technologies au service de l’excellence industrielle" (mettre à profit les avancées technologiques pour optimiser la performance de l’entreprise et sa qualité de service), "ville et mobilité du futur" (s’engager pour une meilleure qualité de ville en développant de nouveaux services) et "une expérience voyageurs de renommée mondiale", liste le groupe. Les cinq lauréats, dont les noms seront dévoilés le 20 avril, pourront notamment tester et déployer leurs solutions ou services sur les réseaux du groupe en France et à l’international.