"Protéger le pouvoir d’achat des ménages et protéger l’industrie européenne." C’est avec cette devise que les deux eurodéputés conservateurs, Peter Liese et Esther de Lange, rapporteurs de la réforme du marché EU ETS et de la création du Fonds social pour le climat, abordent les deux jours de trilogue inscrits à l’agenda des trois institutions européennes, vendredi 16 et samedi 17 décembre 2022. De nombreux sujets restent ouverts, tels que la fin progressive des quotas gratuits ou la création d’un second marché ETS étendu aux bâtiments et aux transports.