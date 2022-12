La Dares dénombre 362 800 emplois vacants au deuxième trimestre 2022

"Au total, on compte 362 800 emplois vacants au 2e trimestre 2022. Ce nombre reste stable par rapport au trimestre précédent. Le nombre d’emplois vacants augmente nettement dans l’industrie [+13 %], mais il recule dans le tertiaire non marchand [-5 %], la construction [-4 %] et le tertiaire marchand [-1 %]", explique la Dares , dans son étude statistique trimestrielle publiée vendredi 16 septembre 2022. À plus long terme, les évolutions sont nettement plus marquées. Ainsi, "par rapport à la situation prévalant avant la crise sanitaire, le nombre d’emplois vacants augmente très fortement [+72 % par rapport au 4e trimestre 2019] et de façon généralisée à tous les secteurs : +99 % dans l’industrie, +76 % dans le tertiaire non marchand, +66 % dans le tertiaire marchand et +54 % dans la construction", détaille la direction.