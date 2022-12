Force ouvrière n’a pas signé la "contribution paritaire" sur la formation professionnelle, remise à Olivier Dussopt et Carole Grandjean début décembre. Un positionnement dû au "déséquilibre" de ce texte dont "les salariés sont les grands oubliés", expliquent Frédéric Souillot et Michel Beaugas, respectivement secrétaire général et secrétaire confédéral en charge de l’emploi de la confédération, dans un courrier à la ministre déléguée à la Formation professionnelle. Ils lui transmettent par la même occasion leurs propositions en vue des concertations qui doivent s’ouvrir début 2023.