Dans le cadre de la 3e édition du salon BtoC Talents For The Planet qui se tiendra au Parc floral de Vincennes le 22 mars 2023, AEF info et Produrable lancent les "Trophées Talents for the Planet" qui récompenseront les meilleures initiatives en termes de formation, d’acculturation ou de professionnalisation sur les objectifs de développement durable. Par ces prix, AEF info entend identifier et promouvoir les actions déployées par les organisations auprès des publics qu’elles gèrent - étudiants, salariés, fonctionnaires, citoyens, etc. L’objectif est de valoriser de bonnes pratiques, vecteurs de transformation en termes de transition écologique et de RSE, qui pourraient être déployées partout. Il est ouvert à tous types d’organisations : universités, écoles et organismes de formation/CFA ; entreprises, branches professionnelles, Opco ; collectivités et associations.S’inscrire