En matière de VAE, l’activité "est fortement concentrée sur quelques diplômes", relève la Depp dans une note publiée le 13 décembre 2022. Trois diplômes totalisent à eux seuls "40 % des candidatures", parmi lesquels figure le CAP Accompagnant éducatif petite enfance. Cette spécialité concentre "les deux tiers de candidatures au CAP". Les candidatures au bac pro et au BTS sont, elles, "plus diffuses", mais les spécialités les plus demandées dans ces diplômes "relève toutes du même domaine" : les échanges et la gestion. Enfin, la part des candidatures pour un CAP ou un bac pro "reste stable".