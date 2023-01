Cinq candidats se sont officiellement déclarés pour la course à la présidence de l’ENS Lyon, selon les informations recueillies par AEF début janvier 2023 : il s’agit de Philippe Briand, Alain Dereux, Camille Galap, Marina Mestre et Emmanuel Trizac. La seule femme candidate est une locale. Camille Galap et Alain Dereux se sont rendu sur le site de l’ENS les 14 et 15 décembre pour rencontrer notamment les directeurs de labos et membres du CA. Les visites d’Emmanuel Trizac et Philippe Briand sont prévues "prochainement", organisées par la présidence de l’ENS.