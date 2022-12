Le BRGM et Inria signent, mercredi 14 décembre 2022, un accord-cadre, d’une durée de cinq ans, afin d' "associer plus étroitement les compétences complémentaires des deux organismes en matière de R&D dans le domaine numérique appliqué aux problématiques du sol et du sous-sol". Cet accord vise ainsi à "mieux valoriser et exploiter les données, de plus en plus nombreuses et souvent hétérogènes, afin d’améliorer la gestion des ressources naturelles et leurs usages". "La mobilité de personnel, la création d’équipes-projets communes ou l’accompagnement de projets d’entrepreneuriat font partie des moyens qui pourront être déployés pour concrétiser les ambitions partagées des deux établissements dans toutes les dimensions de leurs activités", concluent les deux organismes.