Dotée depuis un an d’un schéma académique de la persévérance scolaire, l’académie de Corse veut déployer dans ses 47 établissements du second degré un "outil informatique de suivi" des élèves en voie de décrochage scolaire, indique à AEF info le recteur Jean-Philippe Agresti, jeudi 15 décembre 2022. L’objectif est de les aider à "établir rapidement un diagnostic et proposer à l’élève et sa famille les dispositifs de soutien appropriés, voire un autre parcours", explique le recteur. Le rectorat met notamment l’accent sur les parcours aménagés de formation initiale.