Le groupe Schneider Electric, spécialiste de la gestion de l’énergie et des automatismes, devient, le 15 décembre 2022, un mécène du centre Hi! Paris, mis en place dans le "cadre d’une alliance entre HEC Paris et l’Institut Polytechnique de Paris" et dont l’ambition est "de créer, sur le plateau de Paris-Saclay, un champion européen de l’IA et des sciences des données". Schneider Electric s’engage à soutenir "le développement de Hi! Paris", dont l’objectif, d'ici 2025, est "d’augmenter la capacité d’enseignement ainsi que la recherche et d’innovation", "de proposer des infrastructures pertinentes" et "optimiser les codes et les mettre en open source". Trente professeurs seront recrutés pour "doubler le nombre d’étudiants (master, doctorat), augmenter les capacités d’incubation des institutions académiques et soutenir la dynamique économique de ce secteur".