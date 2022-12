L’Anestaps (Fage) dénonce, dans un communiqué du 15 décembre 2022, la baisse du nombre de places proposées au Capeps externe 2023 (670 contre 680 en 2022). Un manquement à "l’ambition d’une 'nation sportive'", estime l’organisation étudiante, pour qui "la récente réforme de la formation initiale des professeurs s’avère délétère tant pour les établissements que pour les étudiants". Elle dénonce "l’érosion progressive des effectifs en licence Éducation et motricité ainsi qu’en master Meef EPS" et se dit en faveur d’un "Capeps refondé et placé à l’issue du premier cycle, permettant ainsi un master Meef plus professionnalisant et moins précarisant". L’Anestaps demande aussi une "diversification des parcours proposés au sein de la mention Éducation et motricité", alliée à "une augmentation drastique du nombre de postes au Capeps et une visibilité pluriannuelle sur son évolution".