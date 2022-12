Après l’élection du bureau de France Universités et des présidents des trois conseils ce matin du 15 décembre 2022 (lire sur AEF info), l’assemblée générale a désigné les nouveaux membres du conseil d’administration. Ils sont onze, en plus du président Guillaume Gellé, des deux vice-présidents - Virginie Dupont et Dean Lewis - et des trois présidents de conseils - Jean-Marc Ogier, Virginie Laval et Yassine Lakhnech.