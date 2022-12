Suite aux rencontres bilatérales en octobre et novembre avec le cabinet du ministre du Travail, l’Udes réaffirme ce 15 décembre 2022 son positionnement sur les thématiques du 2e et du 3e cycles de concertation. Elle défend notamment un régime unique et "une nouvelle règle d’or" prenant en considération un taux de remplacement d’au moins 50 % […], l’impossibilité de creuser les déficits et que le régime finance autre chose que le système de retraite".