Ils étaient 84 en 2019, 82 en 2020, et plus que 65 en 2021. Le nombre de médecins du travail à l’Éducation nationale continue de chuter, selon un rapport d’activité du ministère présenté en CHSCT le 22 novembre 2022 et qu’AEF s’est procuré. Ils représentent 56,8 ETP, contre 67 en 2019 et 82 en 2020. On compte en moyenne un médecin pour 18 485 personnels, soit un ETP médecin pour 21 154 personnels. Seules 24 académies disposent d’un médecin de prévention (28 en 2019), 6 ayant externalisé ces prestations. 42 % des médecins exercent sur au moins deux départements.