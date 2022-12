Le nombre d’inscrits à l’université sur l’année 2021-2022 s’est élevé à 1 656 900, soit une légère hausse de 0,4 % par rapport à la précédente, indique une note Flash du Sies publiée le 15 décembre 2022. Si les inscriptions en cursus master et doctorat sont globalement en hausse (3 % et 0,6 %), elles sont en baisse en cursus licence (-1,1 %), notamment au sein des IUT (-4,8 %). Un focus réalisé sur la LAS fait ressortir que parmi les étudiants inscrits en 2e année de LAS en 2021, 56 % étaient en Pass à la rentrée 2020 et 33 % étaient en 1re année de LAS.