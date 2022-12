Sécurité : la région Paca testera la reconnaissance faciale à l’entrée de deux lycées dès 2019

Deux lycées de la région Paca, Ampère à Marseille et Les Eucalyptus à Nice, expérimenteront en 2019 un dispositif de contrôle d’accès biométrique. Le système conjugue comparaison faciale et suivi de trajectoire. Annoncé par le président (LR) Renaud Muselier en septembre 2018 (lire sur AEF info), le projet a été voté par les élus régionaux réunis en séance plénière vendredi 14 décembre 2018. Le coût de l’opération, non précisé, sera entièrement financé par l’entreprise qui en assurera aussi la maîtrise d’œuvre, la société Cisco. Avec cette expérimentation, la collectivité veut évaluer "la valeur ajoutée mais aussi les contraintes opérationnelles". Selon la région, le dispositif doit permettre d’accélérer l’entrée dans le lycée, de sécuriser les accès et de détecter un déplacement non souhaité.