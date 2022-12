L’indice des prix à la consommation a augmenté de 6,2 % entre novembre 2021 et novembre 2022 (après 6,2 % également en octobre lire sur AEF info) et de 0,3 % sur un mois, selon les données publiées par l’Insee le 15 décembre 2022. Les prix de l’énergie augmentent seulement de 0,9 % sur un mois (après 5,8 % en octobre) et les produits pétroliers de 0,3 % (contre 6,9 % le mois précédent). Le prix global des loyers, de l’eau et de l’enlèvement des ordures ménagères a progressé, comme en octobre, de 0,2 % sur un mois et de 2,4 % sur un an.