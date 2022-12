L’homologation d’un PSE effectuée par le Direccte non territorialement compétent doit être annulée

La cour administrative d’appel de Nancy annule, le 2 juillet 2015, l’homologation d’un document unilatéral valant PSE , au motif qu’elle n’a pas été effectuée par le Direccte territorialement compétent. Les juges constatent que le site concerné par le plan, situé en Eure-et-Loir, n’était qu’une unité de production, ne disposant d’aucun service administratif, l’intégralité de la gestion étant réalisée au siège social alsacien. Dès lors, en application de l’article L. 1233-57-8 du code du travail, l’autorité administrative compétente était le Direccte d’Alsace, et non celui de la région Centre. Les juges ajoutent que le non-respect des règles de compétence territoriale entraîne l’annulation de l’homologation, peu importe que, comme le fait valoir l’employeur, personne n’ait subi de préjudice et que le Direccte de la région Centre ait pu légitimement apparaître comme l’autorité compétente.