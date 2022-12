Des navettes autonomes sans opérateur à bord vont circuler aux Mureaux

Vedecom, ArianeGroup, Transdev Systèmes de transport autonome et EasyMile vont expérimenter, à compter de mars 2021, la circulation de navettes électriques sans opérateur sur un site industriel des Mureaux. "Plus qu'un projet d'expérimentation, c'est un projet de démonstration" que cela fonctionne, indique à AEF info Philippe Watteau, directeur général de Vedecom. Cette étape "permettra de valider la technologie et le modèle économique, condition nécessaire pour le déploiement d'un service à grande échelle", selon les partenaires.