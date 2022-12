Au Journal officiel de la république française des 15 et 16 décembre 2022 Loi Agec. Le décret n° 2022-1565 du 14 décembre 2022 est relatif aux conditions et modalités d’application du IV de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement. Le présent décret définit les conditions et les modalités d’application des dispositions du IV de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement qui interdisent l’impression et la distribution systématiques des tickets...