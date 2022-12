Pour attribuer une place dans une des 86 crèches de la ville, Bordeaux teste depuis mars des critères donnant une "prime" d’accès aux familles à faibles revenus, aux parents isolés, aux parents mineurs ou jeunes adultes (21 ans maximum) et à ceux sans emploi. Une politique payante et reconduite, annonce la municipalité dans un bilan mi-décembre 2022. Désormais, 60 % (et non plus 40 %) des crèches accueillent 15 % d’enfants issus d’un foyer bénéficiant des minima sociaux. 61 % des demandes des couples au chômage (51 % si l’un des deux travaille) sont satisfaites ; 72 % pour les parents isolés.