Organisée mercredi 14 décembre 2022 au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, la cérémonie de remise des labels Écoquartiers a été l’occasion de dévoiler les contours de cette démarche, qui évolue pour répondre aux grands défis de la ville durable" : actualisation du référentiel autour de 20 indicateurs, nouveau processus de labellisation, renforcement de l’accompagnement des projets… "L’urgence environnementale nécessite de passer à l’action, plus fort, plus vite, plus proche des territoires", justifie le ministre chargé de la Ville et du Logement.