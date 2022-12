Les leaders des six organisations syndicales fondatrices de l’Ires, présents lors du colloque organisé, mardi 13 décembre 2022, pour le quarantième anniversaire de l’institut ont tous défendu l’importance d’avoir une recherche répondant aux préoccupations syndicales sur les questions économiques et sociales et de pouvoir assurer le maintien d’une pluralité en la matière. Ce quarantième anniversaire intervient dans un contexte économique toujours compliqué pour l’Ires. Avec la fin des mises à disposition gratuites de chercheurs, la question de la pluridisciplinarité est posée au sein de l’Institut.