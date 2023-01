À compter du 1er janvier 2023, la réforme de l’encadrement supérieur de l’État se met pleinement en œuvre : une nouvelle grille indiciaire unique est créée pour les administrateurs de l’État (anciens administrateurs civils) et les personnes occupant des emplois fonctionnels ; deux nouveaux régimes indemnitaires pour les administrateurs de l’État d’une part, et pour les emplois fonctionnels d’autre part, s’appliquent ; le corps des IGESR est mis en extinction et les droits d’option sont ouverts : au 1er janvier, 110 inspecteurs généraux ont basculé dans le nouveau corps des administrateurs de l’État. AEF info fait le point sur ce qui a changé au 1er janvier pour 1 100 cadres supérieurs de l’administration centrale et déconcentrée du MENJ-MESR-MSJOP, et notamment pour les IGESR, et ce qui changera dans le courant de l’année pour l’encadrement supérieur des opérateurs de ces ministères.