"L’hybridation des enseignements dans l’enseignement supérieur" sera le thème des prochaines "journées d’études" de l’AIPU-France (Association internationale de pédagogie universitaire), les 30 et 31 mars 2023 à l’université de Perpignan Via Domitia. Trois aspects y seront abordés, indique l’appel à contributions. Le premier : les différentes configurations de dispositifs hybrides. Le deuxième : les effets spécifiques de ces dispositifs, "réels ou perçus sur l’apprentissage et sur le développement professionnel des enseignants". Le troisième : "les facteurs organisationnels qui président à la généralisation et à la pérennisation des dispositifs hybrides". L’AIPU précise qu’une "attention particulière" sera portée sur le développement professionnel des enseignants.