Comment "concevoir aujourd’hui des formations hybrides ou à distance" ? C’est l’objet d’un article scientifique écrit par deux experts en pédagogie, Daniel Peraya (université de Genève) et Jean-François Cerisier (université de Poitiers), et mis en ligne par l’IH2EF en novembre 2022. Leur conclusion alerte sur "cinq points d’attention" relatifs aux "espaces personnels d’apprentissage", aux "collectifs apprenants" ou à la "plus-value" de l’enseignement, etc. Est aussi publié un "Guide de l’ingénierie de formation à l’IH2EF - pour une assise scientifique de l’hybridation".