Le Sénat adopte mercredi 14 décembre 2022, par 316 voix pour sur 343, le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur tel qu’issu de la commission mixte paritaire. Les élus communistes et écologistes ont voté contre, comme lors de l’examen du texte en octobre. La droite et le centre se disent satisfaits des amendements portant sur l’AFD et la réforme de la police. Le Conseil constitutionnel devrait être saisi par les députés d’opposition. Si l’essentiel ou l’ensemble du texte est validé, plusieurs textes réglementaires sont attendus.